El Parlamento alemán aprueba una rebaja del impuesto a los combustibles

Las dos medidas forman parte de una estrategia del Gobierno para hacer frente a las fuertes alzas de los combustibles debido a las repercusiones de la guerra de Irán.

"Ha sido un día importante, estoy agradecido al Bundestag por haber dado luz verde a la rebaja al impuesto a los combustibles que implicará una baja en el precio de 17 céntimos por litro", dijo el ministro de Finanzas y vicecanciller, Lars Klingbeil, ante un grupo de periodistas.

"Es una señal a los ciudadanos de que no vamos a dejarlos solos", agregó.

Al ser preguntado acerca de cómo se podía asegurar que la rebaja del impuesto llegara a los consumidores y no llevase solamente a un aumento de las ganancias de los consorcios petroleros, Klingbeil dijo que la legislación anticarteles tiene herramientas para ello y que además cuenta con que haya una presión de la opinión publica.

El Bundestag rechazó en la plenaria de este viernes dos proposiciones de la oposición, una de la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD), que pedía una reducción más fuerte del impuesto a los carburantes, y otra conjunta de Los Verdes y La Izquierda que pedía la reintroducción de un billete de nueve euros, que existió durante la pandemia, que permitía usar todos los transportes de cercanías en Alemania.

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Klingbeil, en su comparecencia, reiteró además que está preparando una reforma fiscal destinada a reducir la carga fiscal sobre los ingresos medianos y pequeños.