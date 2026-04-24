El valor de la ciencia marca el inicio de cumbre sobre transición energética en Colombia

El primero de los seis días de la conferencia tuvo como protagonistas a la academia y al conocimiento, con el lanzamiento del Panel Científico para la Transición Energética Global (SPGET, por sus siglas en inglés), que tendrá como sede la Universidad de Sao Paulo.

El director del Instituto Potsdam para la Investigación del Impacto del Clima, Johan Rockström, aseguró que hay tres curvas no lineales simultáneas que chocan en la actualidad, la primera de las cuales es que los riesgos climáticos crecen más rápido de lo esperado, lo que mina los medios de subsistencia de todas las generaciones humanas.

"La segunda curva no lineal es que tenemos mucha evidencia empírica de que podemos resolver este problema y actualmente vemos empíricamente cómo los sistemas de energía verde renovable crecen y superan los de combustibles fósiles, incluso sin subsidios en muchas economías alrededor alrededor del mundo", expresó.

El experto señaló que la tercera curva no líneal es el crecimiento exponencial de los precios de los combustibles fósiles por la inestabilidad geopolítica del mundo.

Rockström señaló que la tercera curva no líneal es el crecimiento exponencial de los precios de los combustibles fósiles por la inestabilidad geopolítica del mundo.

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"Si unimos estos tres aspectos, tenemos un argumento muy sólido para incluir en la agenda de Santa Marta la transición ordenada y basada en la ciencia para abandonar los combustibles fósiles", añadió el director del Instituto Potsdam para la Investigación del Impacto del Clima.

La ministra colombiana de Ambiente, Irene Vélez, anfitriona del evento, considera necesario "tomar decisiones basadas en la ciencia" para impulsar la transición energética, que considera agravada por el contexto geopolítico actual.

"La ciencia ha llamado a que estamos justamente a poco tiempo de que se cierre la ventana de oportunidad de acción. Siete de los nueve límites planetarios ya fueron traspasados el año pasado", expresó Vélez.

Según el informe anual de 2025 del Planetaria Boundaries Science Lab del Instituto Potsdam para la investigación del impacto climático (PIK, por sus siglas en alemán), el estado de salud de la Tierra ha empeorado en el último año y está experimentando "un deterioro generalizado".

Esto ocurre porque se sobrepasaron siete de los nueve umbrales que regulan la estabilidad y la habitabilidad de las personas en el planeta, uno más que en 2024.

La primera Conferencia para la Transición más allá de los Combustibles Fósiles, organizada por Colombia y Países Bajos, comenzó hoy y cuenta con la participación de representantes gubernamentales de más de 56 países.

Entre ellos figuran España, Francia, Australia, Brasil, Canadá, Chile, Dinamarca, Alemania, Guatemala, Italia, México, Noruega, Panamá, Portugal, Reino Unido, Turquía y Uruguay.

Igualmente, dijo la ministra Vélez, asisten "poco más de mil de representantes de ONG y sociedad civil; al menos 500 representantes de comunidades, pueblos y sectores sociales de todo el mundo", y "30 parlamentarios de todo el mundo y 10 representantes de gobiernos subnacionales", entre otros.

En Santa Marta, las partes dialogarán durante una semana sobre acciones concretas para poner en marcha mecanismos financieros, fiscales, regulatorios y de cooperación internacional que permitan implementar la transición energética.