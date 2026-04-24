Fráncfort cae un 0,11 % tras las informaciones de que Irán retoma las negociaciones

El DAX 40, el índice selectivo de la Bolsa de Fráncfort, perdió al cierre un 0,11 % hasta 24.128,98 puntos, y acumula esta semana una caída del 2,3 %.

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abas Araqchí, llegará en la noche de este viernes a Islamabad acompañado de una pequeña delegación para retomar las estancadas conversaciones de paz con Estados Unidos, según informaron a EFE fuentes gubernamentales paquistaníes.

El precio del petróleo bajó a 104 dólares tras la informaciones de la disposición de Irán a negociar.

La renta variable alemana apenas reaccionó a la caída de la confianza empresarial en Alemania en abril, hasta el mínimo desde mayo de 2020, en plena pandemia de coronavirus.

El índice de confianza empresarial en el conjunto de Alemania del Instituto de Investigación Económica alemán (Ifo) bajó en abril hasta 84,4 puntos, desde los 86,3 puntos de marzo.

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El fabricante de software para empresas SAP subió un 4,7 %, hasta 147,28 euros, después de publicar resultados mejores de lo esperado, pero sus acciones han perdido aproximadamente un 30 % en lo que va de año por el temor a que la inteligencia artificial genere problemas en su modelo de negocio.

El fabricante de semiconductores Infineon avanzó un 1,5 %, hasta 54,15 euros, y la empresa de tecnología de la energía Siemens Energy, matriz de Gamesa y que ha subido un 50 % en lo que va de año, ganó un 2,6 %, hasta 187,62 euros, después de presentar los resultados del segundo trimestre y revisar al alza sus pronósticos para todo el 2026.

La empresa de armamento Rheinmetall perdió un 6,1 %, hasta 1.319,20 euros, y el fabricante de motores para aviones MTU Aero Engines bajó un 3,7 %, hasta 291,80 euros, tras una recomendación de venta de UBS.

Bayer cayó un 3,8 %, hasta 38,50 euros y la compañía de energía E.on cedió un 3,8 %, hasta 18,64 euros.