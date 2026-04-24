Fridays for Future protesta en 70 ciudades alemanas contra política energética de Gobierno

Además de en Berlín, fueron convocadas protestas en Múnich, Fráncfort (en el sur), Colonia (oeste), Hannover (centro), Hamburgo (norte), entre otras grandes ciudades del país.

En la capital alemana, delante de la sede federal del Partido Socialdemócrata (SPD), varios centenares de manifestantes desplegaron una pancarta de seis por catorce metros que representa la "factura de los errores del Gobierno".

"Las crisis energéticas no se resuelven con energías fósiles. Ahora necesitamos inversiones en la transición energética, en energías renovables. Bloquearla es falto de consideración, peligroso y negligente, pero precisamente eso es lo que hace el Gobierno y, a la cabeza de todos, la ministra de Economía Katherina Reiche", declaró la portavoz de Fridays for Future Nele Evers en un comunicado.

"Esperamos del Gobierno que tome medidas que de verdad alivien a los ciudadanos y protejan el clima. Especialmente el SPD debe asumir su responsabilidad y hacer frente a la destructiva política de su socio de coalición", agregó.

El movimiento criticó que las medidas del Gobierno para aliviar el impacto de la crisis energética ocasionada por la guerra en Oriente Medio, como la reducción de los impuestos a los carburantes en aproximadamente 17 céntimos -que fue aprobada este viernes en la Cámara Baja- suponen un incentivo equivocado.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Con gestos como este Alemania se vuelve más dependiente a largo plazo de "caras energías fósiles y autócratas", indicó y pidió por el contrario desarrollar más las energías renovables, las tecnologías de acumulación de energía y sistemas de calefacción climáticamente neutrales.