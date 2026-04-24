Irán asegura que no hay ninguna reunión planeada con Estados Unidos en Pakistán

"No se prevé que ocurra ninguna reunión entre Irán y Estados Unidos. Las observaciones de Irán serían comunicadas a Pakistán", escribió Baqaei en un mensaje de X.

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abás Araqchí, llegó este viernes a Islamabad para reunirse con la cúpula civil y militar de Pakistán, un viaje que coincide con el anuncio de Estados Unidos del inminente envío de una delegación a la capital paquistaní para intentar desbloquear la crisis regional.

La Casa Blanca anunció el viernes el viaje de los enviados especiales Steve Witkoff y Jared Kushner el sábado a Pakistán para intentar retomar los contactos presenciales.

Sin embargo, Baqaei insistió en que Araqchí solo se reunirá con representantes "de alto nivel" pakistaníes para tratar su "mediación en curso y sus buenos oficios para poner fin a la guerra impuesta por Estados Unidos".

Antes de aterrizar en la capital paquistaní, Araqchí enmarcó su viaje dentro de una "oportuna" gira que también incluirá Mascate y Moscú con el objetivo de "coordinar estrechamente" asuntos bilaterales y consultar sobre los desarrollos regionales, subrayando además que sus "vecinos son prioridad".

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La Casa Blanca explicó el viaje de Witkoff y Kushner porque la delegación iraní quería "hablar en persona" y Washington estaba dispuesto a "escuchar", dado que habían visto "algunos avances" por parte de Irán en los últimos días.

Islamabad, donde se celebró la fallida primera ronda de negociaciones el 11 y 12 de abril, sigue preparada para recibir a las partes, aunque los contactos permanecen encallados ante la negativa iraní de sentarse a negociar mientras Estados Unidos mantenga el bloqueo naval a sus puertos y buques.