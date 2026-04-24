La actividad económica de Nicaragua creció un 6,3 % en febrero de 2026

El IMAE es un indicador que mide los 17 principales sectores de la actividad económica de un país y es utilizado para la toma de decisiones de inversión.

El Banco Central de Nicaragua precisó que el crecimiento del IMAE en febrero fue del 6,3 % con relación a febrero de 2025, mientras que la variación acumulada en el período enero-febrero se ubicó en 6,4 %, y la variación promedio anual fue del 5,8 %.

Las actividades con mayores crecimientos en febrero pasado fueron explotación de minas y canteras (32,8 %); construcción (18,2 %); comercio (15,6 %); hoteles y restaurantes (7,8 %); otros servicios (7,4 %); intermediación financiera y servicios conexos (5,7 %); pecuario (4,9 %); y otros servicios (7,4 %), detalló el emisor.

"El crecimiento registrado en explotación de minas y canteras fue resultado del aumento en la extracción de oro y plata, principalmente", explicó la entidad monetaria.

La semana pasada EE.UU. sancionó a dos hijos de los copresidentes nicaragüenses, Daniel Ortega y Rosario Murillo, un viceministro, otros cuatro individuos y a siete empresas mineras, todos ellos involucrados en la extracción y comercialización de oro en el país.

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Según la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, los sancionados "ayudan a la dictadura de Murillo y Ortega a generar fondos y mantener el control político en Nicaragua" y están "involucrados en la incautación forzosa de propiedades de ciudadanos estadounidenses en Nicaragua" ligadas al sector aurífero.

Por otro lado, se registraron disminuciones en las actividades de pesca y acuicultura (-12,6 %); administración pública y defensa (-3,1 %); agricultura (-2,6 %); energía y agua (-2,3 %); y silvicultura y extracción de madera (-0,3 %), de acuerdo con la información.

Para 2026, el Banco Central de Nicaragua estima un crecimiento económico de entre un 3,5 % y un 4,5 %, con una inflación anual que oscilará entre el 2,5 % y el 3,5 %.

El producto interno bruto (PIB) de Nicaragua creció el 4,9 % en 2025; el 3,6 % en 2024; el 4,4 % en 2023; el 3,8 % en 2022; y el 10,3 % en 2021, tras contraerse en promedio el 2,7 % anual en el período 2018-2020, según los datos oficiales.