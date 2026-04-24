La esperanza de una negociación Irán-EE.UU. limita la caída del CAC-40 al 0,84 %

El CAC-40 estuvo durante todo el día en territorio negativo y la caída se hizo particularmente acusada durante la mañana, cuando llegó a perder más de un 1 % cuando bajó hasta el que fue el mínimo con 8.116,95 puntos.

En la primera parte de la tarde, las informaciones de que el ministro de Exteriores de Irán podría viajar a Pakistán, que es quien ejerce de mediador entre Teherán y Washington, insuflaron algo de optimismo y el indicador de tendencia estuvo a punto de alcanzar los 8.227,32 del cierre del jueves, con un máximo de 8.224,22 puntos.

Ese viento de optimismo quedó moderado en las tres últimas horas y el CAC-40 terminó cerrando en 8.157,82 puntos en una jornada una vez más de bastante actividad, como lo ilustran los 4.128 millones de euros en títulos que cambiaron de manos.

La Bolsa de París, como los grandes mercados internacionales, cierra la semana con pérdidas, en concreto del 3,17 %, que no anulan completamente los avances de las cuatro semanas anteriores que en gran medida borraron el bajó que se había producido al comienzo de la guerra.

En el último mes, el indicador de tendencia de la Bolsa de París se ha revalorizado un 5,38 % y desde el 1 de enero el balance es bastante equilibrado (+0,10 %).

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En el frente de los valores, el mayor varapalo se lo llevó el fabricante automovilístico Stellantis, que cedió un 4,91 %, y a poca distancia el grupo de electrónica para equipos de defensa y de aeronáutica Thales (-4,08 %).

Los otros mayores descensos del selectivo francés fueron el grupo automovilístico Renault (-3,60 %), el fabricante de motores aeronáuticos Safran (-3,23 %) y la compañía de lentes Essilorluxottica (-3,18 %).

En el extremo opuesto, en cabeza de las subidas estuvieron el grupo de programas informáticos para las empresas Dassault Systèmes (1,71 %), la sociedad de certificación Bureau Veritas (1,60 %), la empresa de material eléctrico Legrand (1,30 %) y el gigante del lujo Kering (0,80 %).