La tasa de desempleo en México se sitúa en el 2,4 % en marzo

El dato sobre desempleo es mayor al 2,2 % del mismo mes de 2025, pero menor al 2,6 % registrado en febrero de 2026, precisó el organismo autónomo en su reporte.

La población desocupada fue de 1,5 millones de personas y la tasa de desocupación (TD) del 2,4 % de la PEA. Respecto a marzo de 2025, la población desocupada aumentó en 136.000 personas y la TD se elevó 0,2 %, detalló el Inegi.

La PEA del tercer mes del año llegó a 61,6 millones de personas de 15 años y más, lo que representó una tasa de participación de 58,6 % y una población activa mayor en 558.000 personas a la de marzo de 2025.

De la PEA, 41,5 millones de personas estuvieron ocupadas durante marzo, 42.000 más que en el mismo mes de un año antes.

Las personas subocupadas, es decir, quienes declararon tener necesidad y disponibilidad para trabajar más horas, fueron cuatro millones, el 6,7 % de la población ocupada, porcentaje mayor al 6,6 % que se registró en marzo de 2025.

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Los trabajadores informales en marzo totalizaron 33 millones, lo que dejó la tasa de informalidad en el 54,8 %.

La población ocupada por sector de actividad se distribuyó con 44,9 % del total en servicios, en comercio 19,9 %, en manufacturas el 15,6 %, en actividades agropecuarias 10,4 % y en construcción 7,7 %.

Mientras que en ‘otras actividades económicas’, que incluyen minería, electricidad, agua y suministro de gas, estuvo ocupada el 0,7 % y otro 0,8 % no especificó actividad.

Por género, la PEA femenina en marzo fue de 24,5 millones y la masculina de 35,7 millones, con una tasa de participación del 45,1 % en mujeres en edad de trabajar y del 73,8 % en hombres.

Las cifras reflejan el comportamiento económico de México, que creció al 0,6 % en el 2025, pese a la incertidumbre por la guerra comercial desatada por Estados Unidos y tras el crecimiento del 1,5 % del PIB en 2024.