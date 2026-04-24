La UE impulsa un fondo de 3.000 millones para bonos verdes en países en desarrollo

Con un tamaño esperado de 3.000 millones de euros, el fondo adquirirá bonos verdes emitidos en países de América Latina, África subsahariana, Asia-Pacífico y el vecindario europeo, movilizando hasta 2.000 millones de inversores privados a partir de una base de 1.000 millones de capital público para financiar infraestructuras sostenibles.

Los bonos verdes son instrumentos de deuda cuyos fondos se destinan exclusivamente a proyectos con impacto medioambiental o climático, como energías renovables, transporte bajo en carbono o gestión del agua.

"Estamos redefiniendo cómo el mundo financia su futuro. Esto es más que finanzas; es una apuesta estratégica", afirmó este viernes la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en un comunicado.

"(El fondo) reforzará los mercados de capitales mundiales y nos ayudará a movilizar financiación privada para construir proyectos de infraestructura sostenibles que contribuyan a la estabilidad y la prosperidad compartida en todo el mundo", señaló por su parte la presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), Nadia Calviño.

De los 1.000 millones de euros en capital público, cerca de 800 millones procederán de un consorcio liderado por el BEI e integrado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), el banco de desarrollo italiano Cassa Depositi e Prestiti (CDP), el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD), el banco de desarrollo neerlandés FMO, el banco de desarrollo alemán KfW y la institución francesa de financiación del desarrollo Proparco.

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La Comisión Europea respaldará la operación mediante el mecanismo de garantía de la UE, el Fondo Europeo para el Desarrollo Sostenible Plus (EFSD+, por sus siglas en inglés).

Las emisiones se realizarán tanto en moneda local como en euros, con el objetivo de fortalecer los mercados de capitales domésticos en las regiones beneficiarias.

Administrado por la francesa Amundi -la mayor gestora de activos europea-, este mecanismo es el vehículo de inversión de la Iniciativa Global de Bonos Verdes (GGBI, por sus siglas en inglés), uno de los pilares de la estrategia de inversión exterior de la UE Global Gateway. Además, la GGBI cuenta con un programa de asistencia técnica para la emisión de bonos y una Facilidad de Subsidio de Cupón Verde, que reduce el coste del capital para países con tipos de interés especialmente elevados.

Con apoyo del GGBI, la República Dominicana emitió en junio de 2024 su primer bono soberano verde por valor de 750 millones de dólares, a un plazo de 12 años, destinado a financiar proyectos de transporte bajo en carbono y energías renovables.