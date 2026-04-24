La Unión Europea impulsará inversiones sostenibles en Perú

La decisión fue formalizada mediante la suscripción de un acuerdo de colaboración estratégica con la Agencia de Promoción de la Inversión Privada de Perú (Proinversión) y contempla el impulso de inversiones en sectores prioritarios como transporte sostenible, conectividad, agua y saneamiento y transformación digital.

El acuerdo fue firmado por el representante de la UE en Perú, Jonathan Hatwell, y el presidente ejecutivo de Proinversión, Luis del Carpio.

La UE señaló que el objetivo es "impulsar una nueva etapa en la cooperación bilateral, orientada a acelerar la inversión en proyectos de alto impacto económico, social y ambiental en el Perú".

Destacó que la firma del acuerdo "marca un cambio de enfoque: pasar de la cooperación tradicional a una colaboración centrada en generar proyectos bien estructurados, financiables y ejecutables, capaces de atraer inversión y generar resultados concretos".

En este marco, la UE brindará asistencia técnica especializada para la identificación, preparación y estructuración de proyectos, especialmente bajo esquemas de Asociaciones Público-Privadas (APP), que incluirá estudios de preinversión (prefactibilidad, factibilidad y estructuración).

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También facilitará la movilización de financiación europea, a través de bancos de desarrollo e instituciones financieras, junto con instrumentos innovadores que contribuyan al cierre financiero de proyectos.

La UE añadió que se considera promover proyectos de infraestructura de transporte sostenible y eficiente (metro, trenes de cercanías), así como potenciar la conectividad e integración territorial para cerrar brechas digitales y ampliar el acceso en zonas rurales y de difícil acceso.

Además, se busca impulsar proyectos de agua y saneamiento, y la transición energética mediante la diversificación de la cartera hacia generación de energía renovable.

Esta semana, la UE también suscribió un acuerdo de colaboración estratégica con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), con el objetivo de acompañar a Perú en la modernización de sus sistemas de transporte y comunicaciones.

El acuerdo plantea transformar el sistema de transporte de Perú "mediante soluciones sostenibles, eficientes e inclusivas, poniendo énfasis en fortalecimiento de los marcos regulatorios, la planificación sectorial y las capacidades institucionales".

Este acuerdo también da prioridad al cierre de la brecha digital, por lo que la UE promoverá soluciones innovadoras que combinen infraestructuras terrestres y tecnologías por satélite, para garantizar una conectividad de calidad en todo el territorio nacional, especialmente en las zonas más remotas.