Lavrov habla con su homólogo paquistaní por teléfono antes de la visita de Araqchí

"Durante la conversación, las partes abordaron aspectos actuales de la cooperación ruso-paquistaní e intercambiaron opiniones sobre la situación en el golfo Pérsico", señaló Exteriores ruso en un comunicado.
Además, Lavrov elogió el papel mediador de Islamabad para lograr acuerdos sostenibles entre Irán y Estados Unidos y confirmó la disposición de Rusia de participar en esos esfuerzos.
La llamada telefónica coincide con el anuncio sobre la pronta llegada de Araqchí a Pakistán, principal mediador entre Estados Unidos y la República Islámica, con vistas a una segunda ronda de diálogo tras la que fue celebrada los pasados 11 y 12 de abril en Islamabad.
El viaje del ministro iraní, según confirmó el propio Araqchí en X, formará parte de una gira que lo llevará también a Rusia y Omán, para coordinar asuntos bilaterales con los "socios" de Teherán.