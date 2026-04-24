Llega a Venezuela presidente colombiano, Gustavo Petro, para reunirse con Delcy Rodríguez

El avión del mandatario colombiano aterrizó en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, que sirve a Caracas, donde fue recibido por el canciller venezolano, Yván Gil, según imágenes difundidas por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), y de allí Petro se dirigirá hacia el palacio presidencial de Miraflores, sede del Ejecutivo venezolano.

El Gobierno colombiano informó este viernes que la cita entre ambos funcionarios tendrá lugar "en el marco del Encuentro Presidencial Colombia-Venezuela, con el objetivo de avanzar en la seguridad fronteriza".

"Durante la jornada, ambos mandatarios abordarán los principales desafíos en la frontera común a partir de trabajos técnicos y mecanismos binacionales previos", detalló la Casa de Nariño, sede del Gobierno colombiano.

Petro afirmó el martes que visitaría Venezuela acompañado por una delegación "más bien militar, policial".

Uno de los puntos críticos en la frontera común es la región selvática del Catatumbo, donde está la segunda mayor extensión de cultivos de coca de Colombia y es uno de los mayores focos de violencia del conflicto armado de ese país.

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Colombia y Venezuela comparten una frontera de 2.219 kilómetros, que se extiende desde el mar Caribe hasta la Amazonía y donde proliferan grupos armados como la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), bandas de narcotraficantes y de contrabandistas.

Rodríguez, por su parte, no ha declarado sobre sus objetivos y temas principales de interés para Venezuela de esta visita.

La reunión entre ambos mandatarios se da tras la cancelación a última hora, a principios de marzo, de un encuentro que estaba previsto en el puente Atanasio Girardot, también conocido como 'Tienditas', en la frontera común.