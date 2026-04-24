Macron defenderá en Andorra el aborto, la asociación a la UE y la transición energética

"El momento culminante de la visita será el discurso del copríncipe ante la población en la plaza del pueblo. En él, Macron abordará tres grandes líneas: la defensa de los derechos de las mujeres, en un contexto en el que Andorra mantiene la penalización del aborto; el apoyo a la integración europea del Principado mediante un acuerdo de asociación con la Unión Europea y el impulso a la transición ecológica", dijeron este viernes fuentes del Elíseo.

En su segunda visita oficial a Andorra, el jefe de Estado francés también hará referencia a cuestiones como la conectividad con Francia, recientemente afectada por episodios climáticos, y la necesidad de reforzar infraestructuras resilientes, según las fuentes.

En concreto, la transición ecológica estará ilustrada por un proyecto de cooperación entre EDF y la empresa andorrana FEDA.

La iniciativa contempla el desarrollo de infraestructuras vinculadas a una central hidroeléctrica y la instalación de equipamientos técnicos, en el marco de inversiones sostenibles, señalaron las fuentes.

"Este proyecto servirá para subrayar tanto la cooperación bilateral como el compromiso compartido con la descarbonización y la preservación del entorno pirenaico", añadieron.

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Otro eje de la visita de Macron será el "vínculo" con la juventud. Así, el presidente francés visitará tanto un centro del sistema educativo andorrano como el liceo Comte de Foix, institución "clave" de la red educativa francesa en el extranjero, según las fuentes.

Este establecimiento, dependiente de la academia de Montpellier, constituye uno de los principales vectores de la presencia cultural y lingüística francesa en Andorra, facilitando además el acceso de sus estudiantes al sistema universitario francés.

En su segunda visita en tanto que copríncipe, tras la efectuada en 2019 durante su primer mandato, Macron pretende reformar una relación institucional que ha evolucionado en paralelo al desarrollo democrático andorrano.

El desplazamiento combinará tradición institucional, simbolismo histórico y prioridades políticas contemporáneas, dijeron las fuentes.

Recordaron en este sentido que la visita se inscribe en una larga tradición institucional por la cual los presidentes franceses ejercen como copríncipes de Andorra junto al obispo de Urgel.

Desde Charles de Gaulle (1967) hasta Valéry Giscard d’Estaing (1978), pasando por François Mitterrand (1986 y 1993), Jacques Chirac (1997), Nicolas Sarkozy (2010) y François Hollande (2014), los jefes de Estado han mantenido este vínculo secular con el Principado.

Solo faltó a la cita Georges Pompidou, quien nunca llegó a visitar Andorra, pero protagonizó el primer encuentro entre los dos copríncipes en la ciudad francesa de Cahors en 1973.

Durante su estancia, Macron mantendrá encuentros con el otro copríncipe, el obispo de Urgel, con el jefe de Gobierno y con el síndico general (presidente del Parlamento), en una secuencia que subraya el carácter dual e indivisible del sistema institucional andorrano.

El programa incluye también la acreditación de una quincena de embajadores y la entrega de la tradicional Cruz de los Siete Brazos, uno de los símbolos más representativos del Principado.

La visita incluirá asimismo un componente cultural y patrimonial, con actos en espacios emblemáticos como la Casa de la Vall y edificios religiosos, reflejo de la identidad histórica andorrana.

El desplazamiento forma parte además de una secuencia territorial en los Pirineos, tras una parada previa en el departamento francés de Ariège, subrayando el vínculo personal y político de Macron con esta región, concluyeron las fuentes del Elíseo.