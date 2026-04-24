Melania Trump instala una nueva colmena en el jardín de la Casa Blanca para producir miel

La nueva colmena, que tiene forma de la Casa Blanca y fue diseñada por un artesano local, agregará dos nuevas colonias de abejas a las dos ya existentes.

Se espera que la nueva colmena aumente en unas 30 libras (13,6 kilos) la producción anual de miel, que se usa para la cocina de la Casa Blanca, obsequios oficiales del presidente, Donald Trump, y donaciones a comedores comunitarios.

El programa de apicultura de la Casa Blanca comenzó en 2009, después de que el carpintero de la Casa Blanca, Charlie Brandt, iniciara la apicultura como pasatiempo en el complejo algunos años antes.

Durante los meses del verano, las dos colonias existentes pueden alcanzar aproximadamente las 70.000 abejas, lo que impulsa la producción hasta más de 200 libras anuales (90,7 kilos).