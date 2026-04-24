Merz dice que eventual relajación de sanciones contra Irán puede ser contribución de la UE

"Eso depende ahora en gran medida de cómo evolucionen las conversaciones", señaló en una rueda de prensa tras la cumbre informal de los líderes de la UE en Chipre.

Según Merz, "nadie se ha opuesto" a su idea en el Consejo Europeo informal en Nicosia, sino que el posible levantamiento de sanciones "también ha sido propuesto por otros".

"Es, por así decirlo, una parte de la contribución que podemos hacer para impulsar este proceso y, con suerte, conducir a un alto el fuego duradero", recalcó.

Merz destacó que para él "todo lo que ponga fin a este conflicto, y además lo antes posible" le parece bien.

El Gobierno alemán ya dijo la víspera en un comunicado que, "si se logra un acuerdo integral, está dispuesto, junto con sus socios, a flexibilizar gradualmente las medidas restrictivas existentes".

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Pero para ello Irán debe aprovechar la prórroga del alto el fuego temporal y las conversaciones con EE.UU. para "poner fin a su programa nuclear con fines militares, dejar de amenazar a Israel y a otros países vecinos y reabrir el estrecho de Ormuz sin restricciones ni tasas".

En cambio, advirtió el Ejecutivo encabezado por Merz, "si Irán continúa bloqueando el estrecho de Ormuz, el Gobierno está preparado para debatir la imposición de sanciones adicionales".