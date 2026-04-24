Panamá informa de la liberación de tres de los diez ciudadanos panameños detenidos en Cuba

"Esta decisión ha sido adoptada por las autoridades cubanas en el marco de un gesto de humanidad y amistad hacia Panamá, valorando además la colaboración brindada por las detenidas durante el proceso, bajo la figura jurídica de colaborador eficaz y la aplicación del criterio de oportunidad", indicó en un comunicado el Ministerio de Relaciones Exteriores panameño.

El Gobierno de Panamá trasladó además su agradecimiento al presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, a su ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, y al resto de autoridades cubanas que "comprendiendo las circunstancias excepcionales de estas detenciones, han hecho posible este desenlace".

El anuncio se produce después de que hace un mes, en una visita a Cuba, el canciller de Panamá, Javier Martínez-Acha, se reuniera precisamente con Díaz-Canel y su homólogo cubano e informara del "trato humanitario y la debida asistencia legal" que estaban recibiendo los diez detenidos, con los que conversó durante una hora.

Los diez panameños, detenidos a finales de febrero, fueron "acusados de cometer un delito contra el orden constitucional de la República de Cuba", un tipo legal que puede suponer hasta ocho años de cárcel en la isla.

El Ministerio del Interior de Cuba informó el 2 de marzo de su arresto acusados de realizar grafitis críticos con el Gobierno y el sistema político de la isla en La Habana.

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Trascendió que eran frases como 'Abajo la tiranía', 'Comunismo: enemigo de la comunidad' y 'Confiamos en Donald Trump, Marco Rubio y Mike Hammer', en referencia, respectivamente, al presidente de EE.UU., su secretario de Estado y su embajador en la isla.