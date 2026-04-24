Pelea contra ley antiinmigrante de Texas continuará, dicen activistas tras revés en corte

El aviso se da después de que el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito permitiera la entrada en vigor de una ley, conocida como SB4, que había sido aprobada por la legislatura estatal en 2023 y que estaba en pausa después de que varias organizaciones demandaron para frenarla.

La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), el Texas Civil Rights Project, Americas Immigrant Advocacy Center, y American Gateways, entre otros, criticaron el fallo que determinaron que las organizaciones no tienen derecho procesal para presentar esta demanda.

En ese sentido, Cody Wofsy, subdirector del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la ACLU, dijo en un comunicado que el fallo de la corte de apelaciones no toca el fondo del asunto.

"(La decisión) no altera lo que todos los tribunales (inferiores) que han examinado leyes similares han concluido: el S.B. 4 es inconstitucional. Esta lucha dista mucho de haber terminado", ahondó el abogado.

La norma tipifica como un crimen estatal, con condena de hasta seis meses de cárcel o 20 años para personas reincidentes, la entrada irregular desde México.

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Esta ley da el poder a las autoridades estatales para arrestar y retener a las personas que sospechen hayan incurrido en este delito y permite que los jueces del estado ordenen la expulsión de migrantes a territorio mexicano.

Las organizaciones que demandaron la norma, junto a la ciudad de El Paso (Texas), alegaron ante los tribunales que la ley SB4 es ilegal porque entra en un terreno que es exclusivamente del gobierno federal, decidir quién puede entrar o no a EE.UU., interfiere con el trabajo de las autoridades federales e impide que los migrantes que cruzaron de manera irregular puedan pedir asilo.

No está claro cuándo entraría en vigor la norma estatal.

Edna Yang, codirectora de American Gateways, dijo en un comunicado que el fallo “es un revés, no la última palabra”, y los demandantes siguen comprometidos a combatir esta ley.