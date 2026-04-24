Perú lidera el crecimiento regional de exportaciones no tradicionales en últimos 5 años

El ente emisor señaló en un comunicado que el desempeño de estas exportaciones peruanas a febrero pasado superó lo conseguido por las principales economías latinoamericanas, como Colombia (8,8 %), México (8,4 %), Brasil (5,7 %) y Chile (3,8 %).

Agregó que esto "evidencia una ganancia relativa en competitividad exportadora del país".

El resultado fue impulsado fundamentalmente por el mayor dinamismo de los envíos agropecuarios, en particular de frutas, así como de los sectores textil, químico y siderometalúrgico, añadió el Banco Central.

En febrero pasado, el banco informó que las exportaciones totales de Perú alcanzaron los 92.833 millones de dólares en 2025, con un crecimiento de 24,6 % de las tradicionales y de 14,4 % de las no tradicionales.

El año pasado, las exportaciones no tradicionales alcanzaron los 23.405 millones de dólares, mientras que en 2024 llegaron a 20.460 millones de dólares.

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En ese momento, la Asociación de Exportadores (Adex) destacó que Perú se convirtió en el cuarto país exportador de América Latina en 2025, solo por detrás de México, Brasil y Chile, y por encima de Argentina, mientras que el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo detalló que se alcanzó un récord histórico en exportaciones por quinto año consecutivo.