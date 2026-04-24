Petro y Delcy Rodríguez: el encuentro en Caracas tras meses de intentos fallidos

"Si Mahoma no viene a mí, yo voy a la montaña. Y entonces voy a Caracas", fue la frase que el gobernante colombiano pronunció hace una semana en 'Los Desayunos' de RTVE y EFE, en Barcelona, donde dio a conocer la fecha de la cita.

Meses atrás, Maduro espero, sin éxito, coordinar un cara a cara con Petro, quien no reconoció el tercer mandato del chavista tras su cuestionada reelección, en julio de 2024.

A continuación, los intentos previos a esta reunión:

La canciller colombiana, Rosa Villavicencio, confirmó en enero pasado que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, invitó a la mandataria encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, a visitar la nación vecina, lo que consideró necesario para "restablecer ese diálogo en función de los intereses compartidos y comunes" como países y pueblos hermanos.

"La invitación está hecha, de la misma manera que hace unas semanas se invitó al presidente (estadounidense, Donald) Trump a que venga a visitarnos a Colombia, a que nos conozca, a que podamos establecer un diálogo mucho más presencial, más directo", manifestó entonces la jefa de la diplomacia de Bogotá.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

A comienzos de marzo, fuentes oficiales indicaron que Petro se reuniría el 13 de marzo con la mandataria encargada de Venezuela en un punto de la frontera común, probablemente en la ciudad colombiana de Cúcuta.

Dicho encuentro supondría el primer viaje de carácter internacional de Rodríguez, pero fue cancelado a última hora, sin abundar en detalles, según dieron a conocer un día antes de la fecha pautada fuentes oficiales colombianas.

El mismo 13 de marzo, Delcy Rodríguez anunció un encuentro de la Comisión Binacional de Buena Vecindad con Colombia, previsto para el 23 y 24 de abril en la ciudad de Maracaibo, capital del fronterizo estado Zulia (noroeste).

La cita no se llevó a cabo y finalmente se dio este viernes la llegada de Petro a Caracas.

Este viernes, Petro, vestido de blanco, aterrizó en el aeropuerto internacional Simón Bolívar, que sirve a Caracas, para reunirse con Rodríguez, en su primera visita a Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro y como el primer jefe de Estado en llegar al país desde entonces.