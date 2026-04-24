Poca expectativa en Islamabad para lograr avance diplomático que desbloquee negociaciones

Sin comunicados ni manifestaciones oficiales por parte de las autoridades locales, que mantienen desde hace días su posición de que Pakistán hará todo lo posible para traer a las delegaciones iraníes y estadounidenses a la mesa, son las actitudes y las filtraciones que se están produciendo a medios locales y árabes las que dibujan un panorama poco halagüeño para la reunión.

El canal de televisión saudí Al Arabiya, que lleva varios días con una cobertura exhaustiva desde Pakistán de la reunión, prevista originalmente para el miércoles pero que no se ha llevado a cabo aún dada la negativa iraní de acudir a Islamabad mientras EE.UU mantenga el bloqueo naval a sus puertos y a su navegación comercial, informó en la madrugada que para la diplomacia pakistaní "existe un verdadero estancamiento en las negociaciones".

Según señaló el canal citando fuentes diplomáticas, el país anfitrión y mediador no se plante cancelar las negociaciones, pero sí constata que "el progreso es débil".

En este contexto, la fuente del canal árabe apuntó que la estrategia ahora es "tratar de convencer a Irán de que venga a Islamabad para aliviar las sanciones. Continuar con las negociaciones requiere concesiones de Estados Unidos e Irán".

Mientras, las autoridades locales levantaron parcialmente algunas de las restricciones que se habían impuesto en la ciudad, aprovechando también el inicio del fin de semana.

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Sí se mantienen los bloqueos para acceder a la "Zona Roja", dónde se realizarian las negociaciones y donde aún permanece el equipo técnico de avanzada estadounidense que llegó ya hace días para preparar el encuentro.

Anoche el presidente de los EE.UU, Donald Trump, se negó a poner un plazo para el fin de la guerra de Irán y señaló que la lentidud de las negociaciones se deben a que "no saben con quien tratar" en el liderazgo iraní.

Trump volvió a insistir, como ya había declarado previamente en su red Truth Social, que no siente ninguna presión para poner fin a la guerra, a pesar de que había puesto un plazo inicial de entre cuatro y seis semanas, algo que ya se superó.

Con eso, Trump pareció descartar el plazo de "36 a 72 horas" que dio el miércoles para que se produjera el encuentro.

De forma paralela, EE.UU anunció la llegada de un nuevo portaaviones nuclear, el USS George H.W Bush, a Oriente Medio, el tercero que ya está apostado en la región.