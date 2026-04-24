Reguetonero Brytiago expone en un diario de dos días su nuevo proyecto musical, '48 Horas'

"Este proyecto sale de un momento bien real para mí. '48 Horas' se siente como un diario de lo que uno vive en dos días, donde uno siente, piensa y simplemente se deja llevar", expresó Brytiago en declaraciones a EFE mediante un comunicado.

El intérprete del éxito 'Asesina' resaltó que para esta nueva producción no quiso "seguir una fórmula", sino "hacer algo que se sintiera mío y reflejara la libertad creativa en la que estoy ahora".

El EP cuenta con cinco canciones y las colaboraciones con reconocidos artistas como Jon Z, Almighty, Dalex, Derek Santana, Frontii, Fabriell, DIA, White Bear y Blackinny.

En el álbum, Brytiago, de 33 años, expone "una serie de momentos de deseo, reflexión y tentación, trazados a lo largo del transcurso de dos días", destacan los representantes del artista en un comunicado.

El resultado es un proyecto que se siente menos como una colección de sencillos y más como una serie de instantáneas emocionales, donde cada canción captura un estado de ánimo distinto dentro de una línea de tiempo cuidadosamente concebida, agrega la nota.

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A nivel musical, el proyecto navega entre el pulso nocturno del trap y texturas más melódicas cercanas al R&B, permitiendo que explore diferentes registros vocales mientras mantiene la identidad que lo ha convertido en una de las voces más versátiles del urbano latino.

Previo a este EP, Brytiago presentó en 2024 el álbum 'Afro Vibes'.

Brytiago comenzó su carrera musical en el 2014 lanzando canciones independientemente como 'Mátame', que llegaron a ser éxitos en las plataformas musicales.

Dos años más tarde, fue nombrado 'Artist On The Rise' por Billboard.

Más adelante, se convirtió en un nombre reconocido en el Caribe, gracias a sencillos como 'Punto G', en colaboración con Darell, y 'Bebé Remix', con Daddy Yankee y Nicky Jam.

Luego del éxito masivo de estos temas, lanzó 'Netflixx', con Bad Bunny, y 'Bipolar', junto a Ozuna y Chris Jeday.

También ha ocupado las listas de Apple Music, Spotify y Tidal Latinx.