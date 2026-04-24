Rodríguez y Petro apuestan por integración eléctrica y de gas entre Venezuela y Colombia

Desde el Palacio de Miraflores, sede del Ejecutivo venezolano, Rodríguez indicó que conversó con Petro sobre la posibilidad de transportar gas a Colombia y de realizar exportaciones conjuntas.

También hablaron sobre la interconexión eléctrica en el oeste de Venezuela, donde hay estados fronterizos con Colombia, una región que, reconoció Rodríguez, "padece lo que ha sido el proceso de desinversión del sistema eléctrico nacional producto de sanciones" que han afectado la provisión de repuestos y el mantenimiento.

"La interconexión eléctrica está ya a un paso y también la interconexión gasífera", anticipó la líder chavista, sin dar más detalles al respecto.

Rodríguez señaló que la cita en Caracas se produce en un momento de "profunda necesidad de unión e integración" entre ambos países, y destacó que equipos técnicos binacionales han trabajado en los últimos días en una agenda que incluye seguridad fronteriza, comercio, migración y cooperación institucional.

Previamente, los cancilleres de Venezuela y Colombia, Yván Gil y Rosa Villavicencio, respectivamente, firmaron el acta final de la III Comisión de Vecindad e Integración Venezuela-Colombia.

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Petro se reunió por primera vez con Rodríguez desde que ella asumió el cargo de presidenta encargada tras la captura de Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero, en una operación militar estadounidense en la capital venezolana y zonas vecinas.