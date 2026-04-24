Rusia informa de un nuevo canje de 193 prisioneros de guerra con Ucrania

"El 24 de abril, 193 militares rusos fueron devueltos desde territorio controlado por el régimen de Kiev. A cambio, 193 prisioneros de guerra de las Fuerzas Armadas ucranianas fueron entregados" a Kiev, dice la nota castrense.

Al igual que en las ocasiones anteriores, los militares rusos que fueron canjeados pasan primero por el territorio de Bielorrusia, donde reciben asistencia médica y psicológica, para regresar luego a Rusia, precisó Defensa.

Moscú agradeció a las autoridades de Emiratos "los esfuerzos humanitarios" realizados para consumar el intercambio.

El anterior canje entre las partes tuvo lugar el pasado 11 de abril.