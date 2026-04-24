Rusia promete una "dura" respuesta al vigésimo paquete de sanciones de la UE

"Tomaremos medidas de represalia. Serán duras. Se elaborarán e implementarán de acuerdo con nuestros intereses", dijo la portavoz de Exteriores de Rusia, María Zajárova, en rueda de prensa.

Zajárova agregó que Moscú condena enérgicamente todas las medidas coercitivas unilaterales y las considera ilegales.

Según la diplomática, el nuevo paquete de sanciones de la UE "además de socavar la seguridad energética, también amenaza la seguridad alimentaria".

"Los mismos países que más han defendido la seguridad alimentaria están tomando medidas para socavar la seguridad alimentaria mundial", afirmó.

Asimismo, consideró que "al intentar desestabilizar aún más los mercados energéticos mundiales, Bruselas se perjudica a sí misma".

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El Consejo de la Unión Europea (UE) completó este jueves el procedimiento interno para otorgar definitivamente el préstamo de 90.000 millones de euros a Ucrania y aprobar el vigésimo paquete de sanciones contra Rusia.

Este jueves, los embajadores comunitarios habían dado su visto bueno a estas decisiones después de que el Gobierno húngaro, todavía presidido por el ultranacionalista Viktor Orbán, levantara su veto a ambas cuestiones.

"Prometido, cumplido, implementado. La estrategia de la UE para lograr una paz justa y duradera en Ucrania se basa en dos pilares: fortalecer a Ucrania y aumentar la presión sobre Rusia", indicó en redes sociales el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, afirmó que "mientras Rusia intensifica su agresión, nosotros redoblamos nuestro apoyo a la valiente nación ucraniana, permitiendo que Ucrania se defienda y ejerciendo presión sobre la economía de guerra de Rusia".