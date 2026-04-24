Tailandia pide ayuda a China para garantizar flujo de fertilizantes en medio de la guerra

El primer ministro tailandés, Anutin Charnkirakul, dijo ante periodistas que hizo esta petición durante su reunión en Bangkok con el ministro chino de Exteriores, Wang Yi, en la que calificó la interrupción en el suministro de fertilizantes, a consecuencia de la guerra en Irán, como uno de los principales problemas del país.

"Nos gustaría que China considerara el suministro de fertilizantes, si dispone de cantidades suficientes, para ayudar a los agricultores tailandeses", dijo el político conservador, que también pidió a Pekín incluir al país en las negociaciones sobre rutas marítimas y transporte de energía desde Oriente Medio.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) publicó el jueves un informe que ubica a Tailandia entre los países con mayor riesgo para su seguridad alimentaria debido a la dependencia del Golfo Pérsico para la explotación de sus suelos, especialmente en ítems como el arroz.

Sobre el aspecto energético, Anutin aseguró que en las "actuales condiciones de relativa estabilidad", en alusión a la tregua y negociaciones entre Israel y Estados Unidos e Irán, no habrá escasez de petróleo ni interrupciones en el suministro.

"Sin embargo, no diría que la situación es totalmente segura, ya que desconocemos cuánto tiempo durará la guerra", matizó.

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El gobernante reafirmó que Tailandia está abierta para más inversiones chinas en industrias como robótica, sensores, vehículos eléctricos e inteligencia artificial, sectores en los que ya circula capital del gigante asiático.

Wang Yi, que visitó antes Camboya e irá a Birmania el fin de semana, abordó con Anutin las relaciones entre Bangkok y Nom Pen y se ofreció como mediador para que ambos países avancen en la normalización de sus lazos, después de los últimos enfrentamientos en la frontera que dejaron decenas de muertos en diciembre de 2025.

China ha intensificado en los últimos años su presencia en la región, con un mayor peso en inversiones, comercio y cooperación en seguridad, en un entorno marcado por tensiones estratégicas y competencia con Estados Unidos por la influencia.