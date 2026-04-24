Theodora se impone como la nueva figura del pop en francés con cinco premios Flammes

Theodora, conocida como 'Boss Lady', de 22 años, también fue premiada anoche en las categorías de álbum del año y mejor álbum de nuevo pop por 'Mega BBL', una reedición de su primer proyecto lanzada en 2025, mejor álbum de Spotify, mejor video musical y mejor diseño de álbum.

Durante la ceremonia en La Seine Musicale, cerca de París, la artista vinculó el contenido del disco, centrado en relaciones tóxicas, con la lucha contra la violencia de género.

En categoría masculina, el premio a artista del año fue para Gims, el más escuchado en Francia en 2025, reconocido también por su estrategia de lanzamiento con un álbum evolutivo.

El palmarés incluyó además al belga Hamza, cuyo tema 'KYKY2BONDY' fue elegido canción del año, así como a nuevos talentos como Fallon y el trío L2B.

Los Flammes (Llamas) buscan dar visibilidad a artistas populares en plataformas digitales, consolidándose como un referente complementario a las Victoires de la Musique (Victorias de la Música), con los que el Ministerio de Cultura francés reconoce anualmente los logros sobresalientes en la industria musical.

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En la última edición de Las Victorias de la Música, en febrero pasado, Theodora se impuso en cuatro categorías.