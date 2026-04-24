UE dio asilo a 360.000 inmigrantes en 2025: un 18 % menos y España recibió la quinta parte

Según informó este viernes la oficina de estadística comunitaria, Eurostat, el 51 % de los solicitantes de asilo obtuvieron el estatuto de refugiado, el 25 % el estatuto humanitario y el 24 % la protección subsidiaria.

En términos comparativos, la UE registró una caída del 18 % en las protecciones otorgadas con respecto a 2024, cuando los Estados miembros autorizaron 437.735 solicitudes.

Por países, Alemania fue el Estado que más solicitudes aceptó en términos absolutos, con 103.360 peticiones, el 29 % del total de la UE, seguida de España (76.210, el 21 %) y Francia (72.930, el 20 %). En conjunto, estos tres países concedieron el 70 % de todas las protecciones otorgadas a nivel de la UE.

En cuanto a la aceptación o denegación de las solicitudes, Eurostat indicó que los países europeos dictaron 832.360 resoluciones de primera instancia sobre solicitudes de asilo, de las cuales 325.765 resultaron favorables, lo que arrojó una tasa de reconocimiento del 39 %.

En última instancia, se dictaron otras 170.175 resoluciones definitivas después de que los solicitantes pidieran recurso o revisión. En este proceso, 35.565 personas obtuvieron la protección, lo que conllevó a una tasa de reconocimiento del 21 % tras apelación.

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En 2025, la mayoría de las personas que recibieron protección fueron afganos, que representaron un 27 % del total de personas a las que se les concedió el estatuto, seguidos de venezolanos (16 %), sirios y ucranianos (ambos con un 5 %).

Entre las cinco procedencias con mayor número de decisiones de primera instancia en 2025, los venezolanos (92 %), los afganos (73 %) y los turcos (13 %) tuvieron las tasas de reconocimiento más altas.

En las decisiones de última instancia tras una apelación o revisión, las tasas de reconocimiento fueron más altas para los sirios (67 %), los afganos (36 %) y los iraquíes (18 %).