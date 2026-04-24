Un millón de palestinos votan a sus alcaldes entre miedo a colonos e incertidumbre bélica

Los quintos comicios locales de la historia en Cisjordania, y los primeros de cualquier tipo en la Franja desde 2006, se desarrollarán tras las presiones de la UE y la ONU hacia la ANP -controlada por la formación Fatah- para que favorezca la transparencia, si desea seguir recibiendo financiación internacional.

No obstante, la sensación de desapego de buena parte de la población palestina hacia la política en general, y hacia Fatah en particular, a quien acusan de servir a los intereses de Israel, dificulta que se iguale el porcentaje medio del 47 %, registrado en la participación de citas anteriores.

La principal novedad de estos comicios, que se celebran cada 4 años, es la modificación de la ley electoral que, entre otras variaciones, incluye que todos los partidos o candidatos independientes (un 87 % del total) se comprometan con la solución de los dos Estados, uno palestino y otro israelí.

Esto ha dejado fuera de juego a Hamás, cuyo ala política administra la Franja de Gaza y mantiene desde hace dos décadas una disputa abierta con Fatah.

"En este tipo de elecciones suelen jugar un papel más importante las familias y los distintos clanes de cada pueblo", explicó a EFE Fareed Taamallah, portavoz de la Comisión Electoral Central palestina (CEC).

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En total, serán 183 ciudades y pueblos los que acudan a votar mañana a sus alcaldes. En las primeras, se utilizará un sistema de votación de listas abiertas (con una cuota obligatoria del 30 % de mujeres en cada una) y en los segundos, se hará con candidaturas individuales y por mayoría simple.

Fatah se beneficiará del nuevo rechazo de Hamás a postularse a esta cita, pero también del gran número de ciudades y municipios donde solo se ha presentado una candidatura -en muchos casos intermediada por el propio Fatah- que ganará por aclamación.

Esto será lo que ocurrirá en ciudades clave como Ramala -capital administrativa de Cisjordania- o Nablus.

Por otra parte, en las campañas de los alcaldables ha sido habitual escuchar que su principal reto es poner freno al clima de violencia e impunidad por parte de colonos israelíes, que se ha extendido en la Cisjordania ocupada con mayor profusión desde el 7 de octubre de 2023 y que ha provocado la muerte de más de mil palestinos desde entonces.

La organización observadora Al Marsad ha remitido un plan de acción para municipios repartidos por toda Cisjordania de cara a hacer frente a "la posibilidad real" de que colonos intenten boicotear el proceso.

El otro factor que condiciona esta llamada a las urnas es el escenario bélico desatado en Oriente Medio tras el ataque de Israel y Estados Unidos contra Irán el pasado 28 de febrero.

"Aunque la guerra volviera hoy mismo, se celebrarían las elecciones (..) Estamos esperando poder tener normalidad y hay que mover ficha para ello", dijo Sabri Saidam, subsecretario general del Comité Central de Fatah, a EFE.

Estos comicios también se desarrollarán en la ciudad gazatí de Deir al Balah (centro), la única de la Franja, en un movimiento para muchos sorprendente debido a las posiciones distantes entre Hamás y Fatah.

Después de dos semanas con el CEC tratando de introducir las urnas y las papeletas en la Franja, el bloqueo fronterizo israelí desembocó en que en las últimas horas se optara por imprimir todo el material dentro de Gaza.

Deir al Balah, con un censo de 70.000 votantes, ha sido la ciudad elegida para celebrar estos comicios porque es la única en que el nivel de degradación de sus infraestructuras, tras más de 2 años y medio de bombardeos israelíes, lo permite.