Araqchí dice que planteó a Pakistán un "marco viable" para el fin de la guerra con EE.UU.

"Hemos compartido la posición de Irán respecto a un marco viable para poner fin de forma permanente a la guerra contra Irán. Aún queda por ver si Estados Unidos es realmente serio respecto a la diplomacia", afirmó Araqchí en la red social X después de abandonar la capital paquistaní, Islamabad, rumbo a Mascate, Omán.

El jefe de la diplomacia iraní, que abandonó el país mediador sin que hubieran llegado los negociadores estadounidenses que se esperaba que se desplazaran hasta allí, calificó como "muy fructífera" su visita a Pakistán y agradeció sus "esfuerzos fraternales" para devolver la paz a Oriente Medio.

Araqchí llegó anoche a Islamabad y hoy sostuvo encuentros con el jefe de las Fuerzas de Defensa de Pakistán y principal mediador entre EE.UU. e Irán, Asim Munir, así como con el primer ministro paquistaní, Shahbaz Sharif, y el ministro de Exteriores, Muhammad Ishaq Dar.

En esas reuniones, Araqchí transmitió las posiciones fundamentales de Irán respecto a los últimos acontecimientos relacionados con la tregua y el fin definitivo del conflicto.

Tras la salida del ministro iraní de Islamabad, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la cancelación del viaje de sus negociadores, Steve Witkoff y Jared Kushner, a Pakistán.

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En declaraciones a la cadena Fox, Trump justificó la decisión alegando que EE.UU. mantiene una posición de fuerza en el conflicto, que no es necesario realizar largos desplazamientos diplomáticos sin garantías de resultados y que los iraníes pueden llamar a Washington cuando quieran.

Irán ya había negado previamente cualquier intención de reunirse cara a cara con los enviados de Washington mientras continúe el bloqueo naval estadounidense contra los puertos iraníes.