China levanta sanciones a dos bancos lituanos tras anular la UE las suyas a bancos chinos

En un comunicado publicado anoche en su página web, Comercio aludió específicamente al último paquete de sanciones de la UE acerca de la guerra en Ucrania, que excluye a los bancos chinos, y apuntó que la orden que anula sus medidas contra las mencionadas entidades lituanas entraba en vigor de manera inmediata.

En julio, Bruselas incluyó por primera vez a dos pequeños bancos chinos de zonas fronterizas con Rusia, el Banco Rural Comercial de Suifenhe y el Banco Rural Comercial de Heihe, en un paquete de sanciones por la guerra en Ucrania, alegando que estas entidades habían frustrado el propósito de las medidas europeas contra Moscú.

Pekín consideró que la iniciativa "violaba gravemente" el derecho internacional y, un mes después, respondió con las mencionadas represalias, que incluían prohibiciones a organizaciones y particulares en territorio chino de llevar a cabo transacciones, cooperaciones u otras actividades relacionadas con los dos bancos europeos mencionados.

No obstante, en el vigésimo paquete de sanciones a Rusia, anunciado esta misma semana, la UE ya no incluye a los bancos de Suifenhe y Heihe; según el 'think tank' estadounidense CEPA, la modificación se produce después de que esas entidades detuvieran sus transacciones con el país vecino, lo cual "ejemplifica el efecto directo de las sanciones de la UE a la hora de cambiar el comportamiento de las instituciones financieras extranjeras".

Desde el inicio del conflicto en Ucrania, Pekín ha adoptado una postura ambigua, pidiendo diálogo entre las partes enfrentadas pero sin condenar expresamente la invasión rusa ni sumarse a las sanciones impuestas por Occidente, al tiempo que ha profundizado sus intercambios con Moscú.