Francia anuncia envío de ayuda humanitaria a Afganistán en el marco de programa de la UE

En un comunicado, el Ministerio francés de Exteriores explicó que este envío, realizado con el apoyo de la Fundación Airbus, incluye 2.680 cajas de alimentos terapéuticos listos para su uso, así como una tonelada de material médico que se entregarán a Naciones Unidas.

Esos productos permitirán atender a al menos 3.200 niños menores de cinco años que sufren malnutrición aguda severa, destacó.

Desde su puesta en marcha el mes pasado, el puente humanitario europeo, que pretende evitar las carencias de productos de nutrición vitales en Afganistán, ya se había traducido en tres vuelos precedentes con 270 toneladas de alimentos terapéuticos.

Según la ONU, en ese país hay cerca de 22 millones de personas que necesitan asistencia, en particular 7,5 millones de niños y mujeres embarazadas o lactantes que requieren un tratamiento preventivo o curativo contra la malnutrición.