Israel mata a una decena de personas en distintos ataques en Gaza este viernes

Según informó la agencia oficial palestina Wafa, tres personas murieron en el bombardeo de una casa cercana al hospital Kamal Adwan del norte de Gaza y otras cinco en un ataque a un vehículo en la zona de Mawasi de la gobernación de Jan Yunis, sur de la Franja.

Además, dos palestinos murieron en otro ataque con dron al norte de Gaza, concretamente contra un grupo de personas en el barrio de Kamal Radwan de la capital gazatí.

El Ejército israelí informó de un ataque en el norte de Gaza, sin concretar dónde exactamente, afirmando en un comunicado que disparó contra "terroristas armados" que estaban cerca de sus tropas y a los que mató en un ataque aéreo.

Según Wafa, la artillería israelí bombardeó asimismo varias zonas al este de Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, así como zonas orientales de la ciudad de Gaza.

La agencia oficial palestina Wafa también informó este sábado de la muerte de una niña palestina a causa de sus heridas días después de haber sido disparada por fuerzas israelíes al oeste de Deir al Balah, una localidad del centro de Gaza que hoy celebra elecciones municipales.

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Un grupo formado por informadores palestinos que se dedica al recuento de muertos por fuego israelí eleva los fallecidos a lo largo del viernes a 13 personas, de ellas cinco muertas en el norte y ocho en el sur.

Los ataques fueron condenados por Hamás en un comunicado, donde informa de más de diez muertos e indica que varios de ellos se produjeron con el bombardeo de un vehículo policial en Jan Yunis (sur) y otros en el ataque a la casa de la familia Al Tanani en el norte.

"La escalada de bombardeos y asesinatos en Gaza por parte del gobierno del criminal de guerra (Benjamín) Netanyahu representa un claro fracaso del papel de los mediadores", dice sobre una tregua vigente desde octubre de 2025 pese a la cual Israel realiza ataques diarios en la Franja palestina, que ocupa en más de su mitad.

Según los últimos datos del Ministerio de Sanidad del gobierno de Hamás en Gaza, desde el alto el fuego casi 800 personas han muerto en la Franja por ataques israelíes, que en ocasiones son dirigidos contra objetivos concretos dentro de la zona que no controla Israel y en otras son contra palestinos que se acercan a la línea amarilla hasta donde están apostadas las tropas israelíes.