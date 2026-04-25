ONG propone reformar la Ley de Amnistía y escuchar las voces de las víctimas en Venezuela

En un comunicado publicado en X, la organización planteó modificar la legislación para que "cumpla con los estándares de justicia, reparación y garantías de no repetición", en un proceso en el que, pidió, se incorpore a las víctimas, ONG y organismos internacionales.

"En su defecto, (proponemos) algo más simple y urgente: que se ordene la liberación de todos los detenidos por razones políticas", afirmó.

La ONG cuestionó los "comentarios contradictorios" de las autoridades venezolanas, luego de que Rodríguez asegurara el jueves que la amnistía "llega a su fin", sin dar más detalles, y que luego el diputado chavista Jorge Arreaza, que preside la comisión parlamentaria que hace seguimiento a la norma indicara el viernes que la ley no pierde vigencia y seguirán recibiendo solicitudes.

A juicio del Clipp, las contradicciones demuestran "un juego perverso de manipulación comunicacional", así como "la falta de coherencia institucional" con relación a la amnistía.

Asimismo, reiteró que esta norma se ha aplicado "de forma limitada, excluyente y revictimizante".

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Aunque reconoció que esta ley ha servido para lograr la libertad de "cientos de personas", la organización recordó que hay "cientos de presos políticos" que siguen encarcelados y esperan decisiones en sus casos para salir en libertad.

"Muchos de quienes quedaron excluidos se encuentran en grave estado de salud y corren riesgo de morir si no son excarcelados de inmediato", añadió.

La organización señaló que presenta estas propuestas "en el marco de los llamados al diálogo" del Gobierno encargado, que ha declarado un "nuevo momento político" y ha instalado una Comisión de Convivencia y Paz para, según ha afirmado, promover el diálogo en el país suramericano.

"Solo habrá paz en Venezuela cuando se garantice la libertad plena de todos los presos políticos, se reconozca la verdad sobre la violencia institucional, se desmantele la estructura represiva de persecución política y se respeten los derechos humanos", subrayó la ONG.

Después de las declaraciones de Rodríguez sobre el "fin" de la amnistía, la ONG Acceso a la Justicia explicó que esta norma solo se puede derogar "mediante otra ley de igual rango" dictada por el Parlamento o por una sentencia de nulidad de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.

Hasta el miércoles, 8.616 personas habían sido amnistiadas, de las cuales 314 estaban encarceladas y el resto tenía medidas cautelares, según informó entonces Arreaza.