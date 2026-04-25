Película ecuatoriana protagonizada por indígenas shuar compite en Festival de Guadalajara

'Nunkui' es un largometraje rodado íntegramente en territorio shuar, protagonizado por sus propios miembros, y filmado junto a un equipo integrado por profesionales de Ecuador, Colombia, Chile, Argentina y Francia.

La película fue realizada en coproducción por Caleidoscopio Cine (Ecuador), Raki Films (Chile), Autentika Films (Alemania) y en asociación con Etsa Nantu Cámara Shuar y Nua Films.

Dirigido por la cineasta ecuatoriana Verenice Benítez, el filme narra la historia de Nunkui, una joven shuar que descubre su vínculo con el espíritu femenino de la huerta en un universo exuberante de plantas, animales, espíritus y una extensa familia.

Los sueños premonitorios, la figura de su abuelo, un viejo líder shuar, y los conflictos mineros en la cordillera amazónica del Cóndor, marcan su entrada a la adolescencia y la comprensión de su lugar en el mundo.

La película forma parte de la selección oficial en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara, uno de los más prestigiosos del mundo, y compite por el premio a Mejor Película Iberoamericana de Ficción, además de otras categorías como Mejor Dirección, Guión, Fotografía, Interpretación y Ópera Prima.

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Asimismo, 'Nunkui' fue seleccionada en la competencia principal del Festival Internacional de Cine de Mujeres de Dortmund + Colonia (Alemania), donde se proyecta este sábado y compite con otras ocho producciones de todo el mundo, indicaron a EFE cercanos a la producción.

'Nunkui' es un relato inspirado en el mito shuar del espíritu femenino de la tierra y la fertilidad. Filmada en castellano y lengua shuar chicham, la película se consolida como un testimonio vivo de esta cosmovisión.

Desde una sensibilidad poética, el filme construye un 'coming-of-age' (género narrativo que retrata el proceso de crecimiento personal y emocional de un personaje joven) atravesado por vínculos familiares, dimensiones espirituales y las tensiones de su entorno, ofreciendo una mirada íntima y singular sobre la Amazonía ecuatoriana.

La obra, que próximamente llegará a salas del país andino, es la ópera prima de Benítez directora, guionista y música ecuatoriana. Su obra articula cine, creación sonora y territorio, dialogando con memorias indígenas y defensa de la naturaleza.

En 2014 cofundó el laboratorio comunitario Etsa Nantu / Cámara Shuar, junto a Domingo Ankuash, reconocido líder amazónico, y ha realizado seis cortometrajes exhibidos internacionalmente. Ahora desarrolla el largometraje de ficción Osa del Chocó y lidera el proyecto musical VereTambora.