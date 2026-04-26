Autoridades ambientales suspenden contingencia por ozono en el valle de México

Esta medida se levantó a partir de las 19:00 horas (01:00 GMT del lunes), tras 29 horas activa desde su declaración el sábado 25 de abril a las 14:00 horas (20:00 GMT).

En su último reporte, la CAMe informó que también quedan suspendidas las medidas extraordinarias aplicadas durante la Fase 1 de contingencia, activada para disminuir la exposición de la población al aire contaminado y reducir la emisión de contaminantes precursores de ozono.

El organismo explicó que durante la jornada de este domingo se presentó un incremento gradual en el contenido de humedad sobre el valle de México, asociado a la entrada de aire húmedo desde el océano Pacífico y el golfo de México.

El aumento de nubes redujo la radiación solar incidente, lo que limitó los procesos fotoquímicos que favorecen la formación de ozono, según el Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México.

Estas condiciones permitieron una mejora de la calidad del aire, pues desde las 18:00 horas (00:00 GMT del lunes) las concentraciones de ozono se ubicaron por debajo de la norma en todas las estaciones de monitoreo.

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La contingencia suspendida fue la sexta activada en lo que va de 2026 en el valle de México. Las anteriores se registraron el 1 de enero, por partículas PM2.5 asociadas a pirotecnia, fogatas y mala ventilación y el resto por ozono.

Pese al levantamiento, la CAMe advirtió que durante la semana del 27 de abril al 1 de mayo se prevén condiciones meteorológicas de estabilidad atmosférica, vientos débiles y temperaturas superiores a los 30 grados Celsius.

Por ello, llamó a mantener acciones de reducción de emisiones durante la temporada seca-caliente, como reducir el uso de vehículos automotores, mantenerlos en buen estado, facilitar el trabajo a distancia y realizar compras y trámites en línea para reducir viajes.

También pidió recargar gasolina después de las 18:00 horas (00:00 GMT del día siguiente) y antes de las 10:00 horas (16:00 GMT), evitar llenar el tanque después de que se libere el seguro de la pistola de llenado.

Asimismo, ha recomendado no usar aerosoles, pinturas, impermeabilizantes o productos con solventes, reducir el consumo de gas doméstico, acortar las duchas a un máximo de cinco minutos y reparar fugas.

La CAMe recordó que este lunes 27 de abril el programa Hoy No Circula aplicará de manera normal y pidió a la población mantenerse informada mediante el Índice Aire y Salud y la aplicación Aire.