Gremio pide investigar asesinatos de 22 periodistas al conmemorar su día en Paraguay

En un comunicado, el SPP recordó que esta misma jornada se cumplen 35 años del asesinato del periodista Santiago Leguizamón, muerto a balazos en la ciudad de Pedro Juan Caballero -departamento de Amambay, norte-, cercana a la brasileña Punta Porá, cuando se dirigía a un restaurante para reunirse con amigos y colegas.

"Esperamos que pronto pueda tratarse la ley que crea el grupo de trabajo para investigar el crimen de Santiago Leguizamón y de los demás periodistas asesinados", dijo el gremio en su declaración.

Según un recuento hecho en noviembre pasado por el defensor de derechos humanos Dante Leguizamón, hijo de Santiago Leguizamón, en Paraguay han sido asesinados los comunicadores Calixto Mendoza (1997), Benito Jara (2000), Salvador Medina (2001), Yamila Cantero (2002), Samuel Román (2002), Ángela Acosta (2006), Alberto Palma (2007), Martín Ocampo (2009), Merardo Romero (2011), Marcelino Vázquez (2013), Carlos Artaza (2013).

La lista incluye a Arsenio López (2014), Fausto Alcaraz (2014), Édgar Fernández (2014), Pablo Medina (2014), Antonia Almada (2014), Gerardo Servian (2015), Édgar González (2017), Lorenzo "Leo" Veras (brasileño, 2020), Humberto Coronel (2022) y Alexander Álvarez (2023).

Asimismo, el SPP exigió el "cumplimiento pleno" de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ordena al Estado paraguayo adoptar las medidas necesarias para fortalecer el trabajo de la Mesa para la Seguridad de los Periodistas del Paraguay.

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El gremio también alertó sobre la realidad "invisibilizada" del acoso y violencias que enfrentan periodistas mujeres en sus lugares de trabajo.

"Desde situaciones de hostigamiento hasta abusos de poder, estas prácticas vulneran derechos, limitan el ejercicio pleno del periodismo y perpetúan relaciones desiguales dentro de las redacciones", apuntó el comunicado.

En el Día del Periodista Paraguayo se recuerda la publicación del primer periódico del país, 'El Paraguayo Independiente', cuya primera edición se lanzó el 26 de abril de 1845.