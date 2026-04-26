Marruecos condena el ataque armado contra la recepción de Trump en Washington

Esa postura fue expresada en una declaración difundida por la agencia oficial MAP.

El departamento marroquí manifestó la solidaridad de Marruecos con Trump, su familia, el Gobierno y el pueblo estadounidense, y reiteró su rechazo a toda forma de violencia, extremismo y terrorismo, sean cuales sean sus fuentes y motivaciones.

Trump fue evacuado de manera abrupta este sábado de la tradicional cena de corresponsales de la Casa Blanca después de que un hombre armado, que fue interceptado y detenido, intentara entrar al evento.

Los centenares de asistentes a la cita, que incluían a la plana mayor del Gobierno, tuvieron que ser evacuados.

Trump explicó después en una rueda de prensa en la Casa Blanca, que el atacante era un "loco" y un "lobo solitario" que no llegó a traspasar el perímetro de seguridad en el que el mandatario cenaba acompañado de la primera dama, Melania Trump, el vicepresidente, JD Vance, y centenares de periodistas y miembros del mundo de la política de Washington.