Milly Alcock deslumbra en México tras presentar a la nueva heroína ‘Supergirl’

“Es algo que no habíamos visto antes", expresó la artista emocionada sobre la posibilidad de que una mujer y una heroína vuelvan a ser la protagonista de una película de superhéroes, como lo será en este caso la prima de Superman, Kara Zor-El, a partir de su estreno en cines el próximo 25 de junio.

Para la intérprete de 26 años, haber dado vida en el pasado a Rhaenyra Targaryen, protagonista en la serie de ‘La Casa del Dragón’ perteneciente al universo de HBO Juego de Tronos, fue la “inyección de confianza” necesaria para poder interpretar papeles como el de Kara, y acercarse a “grupos grandes de aficionados”.

Sobre su personaje, destacó a Supergirl como una “sorpresa” desde que pudo leer el guion tras haber sido casteada para su personaje, una superheroína que “es un desastre” y de la que “se enamoró” desde que comenzó a preparar su papel.

“Es una mujer que está lidiando con muchos dramas en su vida y está intentando escapar de ellos. Ha perdido a todos sus allegados y está tratando de encontrar un lugar no solo en el universo, sino con ella misma”, explicó Alcock sobre su personaje.

En esta ocasión, Gillespie tomará el relevo de Gunn para continuar dirigiendo el nuevo universo, y aunque el realizador pudo implantar sus ideas, el también australiano tiene claro que el director ejecutivo de DC Studios sigue siendo el hombre bajo los mandos.

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“ (Gunn) es increíble y este es su universo de alguna manera, así que sí le pedí consejos”, aclaró el cineasta sobre la supervisión que ejerce sobre los proyectos en DC Gunn, quien todavía firma el guion de esta entrega de ‘Supergirl’ y volverá a dirigir la próxima cinta protagonizada por el Hombre de Acero, 'Man of Tomorrow'.

El director de cintas como ‘Yo Tonya’ (2017) o ‘Cruella’ (2021) calificó a la producción como “una historia fantástica y compleja” no construida como el guion de una película más, sino inspirada en el cómic del autor norteamericano Tom King, ‘Supergirl: Woman of Tomorrow”, del que agarró “ilustraciones hermosas” como referencia.

“Es un personaje complejo que parece de una novela. (Supergirl) siempre logra todo lo que se propone y a pesar de ser una malcriada, tiene una sensibilidad innegable. Hay mucho balance entre el humor y el drama en la película”, descubrió a los presentes.

Tras haber probado unos tragos de refrescos mexicanos, la nueva heroína Alcock aprovechó el chute de azúcar y se vino arriba confesando que también se había sentido en la obligación de pedir consejo al actor David Corenswet sobre cómo interpretar a los alienígenas kryptonianos.

“Le pedí consejo a David cuando estaba en set de ‘Superman (2025) y le pregunté por la vibra de interpretarlo y fue muy amable. Me contó sobre cómo hacía para volar en las escenas y fue increíble”, reveló Alcock.

Además, los presentes en el escenario Thunder Stage de la CCXP México pudieron observar metraje exclusivo de la cinta, además de escuchar mensajes de apoyo y agradecimiento de Corenswet, pero sobre todo de Jason Momoa, quien interpretará al villano de la cinta “Lobo”.