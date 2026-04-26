Políticos bálticos muestran alivio de que atentado contra Trump haya fallado

"Noticia impactante sobre disparos en la cena de corresponsales de la Casa Blanca. Me alivia saber que todos los asistentes, incluido el presidente, los miembros de la administración y del Congreso, y los periodistas están a salvo e ilesos, y que el atacante ha sido detenido. La violencia no tiene cabida en la política", dijo en su cuenta de X el presidente letón, Edgars Rinkēvičs

También e presidente de Lituania, Gitanas Nauseda, condenó "enérgicamente" el ataque y expresó alegría de que Trump y su esposa están sanos y salvos.

"Me alivia saber que el presidente Trump y todos los asistentes a la cena de corresponsales de la Casa Blanca están a salvo. Mis mejores deseos para la pronta recuperación del agente herido. Debemos tener tolerancia cero ante la violencia política", diJo el ministro de Exteriores de Estonia.