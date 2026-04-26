Tomás Cayetano retrata en su nuevo libro la violencia cotidiana en los barrios de Honduras

"La obra trata de los barrios y colonias, lo que se vive a diario donde no hay muchas veces respeto del nombre por el hombre, ahí es la ley del más fuerte, la ley de la calle", dijo a EFE Cayetano.

Agregó que esa es una situación que se vive en el país y que en el libro se narran poemas y anécdotas de personas que han vivido y tocado fondo con la violencia en los barrios de varias ciudades del país.

Cayetano resalta en su obra, acompañada con ilustraciones gráficas, que algunas de esas personas "también tienen talento, pero caen en ese flagelo".

Señaló además que por su conducta - en muchos casos de violencia extrema - a esos individuos "se les llama antisociales, pero al final son personas pensantes, que tienen una manera de expresarse y aquí está narrado eso".

Uno de los relatos, 'Mi vida de niño', trata de "un muchacho que era delincuente, le gustaba andar robando, hasta que poco a poco fue ingresando a una estructura criminal", lo que le costó "siete años en la cárcel", indicó Cayetano.

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Añadió que el mismo joven, al salir de la cárcel, "se reivindicó con la vida, fue consciente, ya no quiso seguir en ese estilo de vida y se metió a cuestiones religiosas a buscar más el camino de Dios".

En algunos casos, según Cayetano, se retiran de lo religioso, pero siguen aconsejando a los demás que no se metan en problemas "porque van a terminar muertos".

Los otros dos libros que ha editado Cayetano, un afrodescendiente nacido en Tegucigalpa hace 43 años, son 'Himno nacional de Honduras' y 'Copán', dirigido para niños del primero al tercer grado de educación, "para que vayan conociendo un poco de la historia de Honduras".

Cayetano también es compositor musical, cantante de 'reggae hip-hop' e ilustrador gráfico, graduado por la Escuela Nacional de Bellas Artes.

La coordinadora de Programación del CCET, Karla Chévez, dijo a EFE que la Feria del Libro, de dos días que se inició el sábado en Tegucigalpa, es "el evento más grande del año" de la institución, en el marco de la conmemoración del 'Día del libro' y 'Día del idioma español'.

La presente feria "ha sido una de las más grandes que hemos tenido", con 60 espacios para librerías, autores y editoriales nacionales, añadió.

Además, por primera vez han participado editoriales regionales de México y Centroamérica, y "hubo mucho movimiento de libros, mucha compra y venta de libros, así que se cumple nuestro propósito, que el libro es como una industria que mueve y genera ingresos", subrayó.

La Feria del Libro tuvo como 'invitado de honor' al escritor español y guionista de cine Ray Loriga.