Cecilia Roth y Fito Páez participan del velatorio del cineasta argentino Adolfo Aristarain

La despedida del director tuvo lugar en el barrio porteño de Palermo, ante un grupo reducido de personas, compuesto principalmente por familiares y allegados.

El velatorio, que comenzó la víspera en la noche y se reanudó esta mañana, se extendió hasta las 13.00 hora local (16.00 GMT); posteriormente, los restos fueron llevados al cementerio.

Páez fue uno de los que trasladaron el féretro de Aristarain a la salida de la casa velatoria y junto a él estuvo Roth, artista que trabajó con el director en éxitos como 'Un lugar en el mundo' y 'Martín (Hache)'.

Nacido el 19 de octubre de 1943 en la capital argentina, Aristarain tuvo interés desde su infancia por la literatura y el cine, al que se dedicó primero como asistente de dirección de realizadores como Vicente Aranda, Daniel Tinayre y Sergio Renán.

Muy ligado a España, donde vivió durante siete años, Aristarain rodó allí algunas de sus películas y le fue otorgada la nacionalidad en 2003. Además, ganó un Goya y fue el primer director argentino que recibió la Medalla de Oro de la Academia de Cine de ese país.

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"Creador de varias de las películas más relevantes de la cinematografía y la historia argentina de los últimos 50 años, con una fuerte carga artística y testimonial, la retrospectiva de su obra es la más solicitada en todas las muestras culturales sobre nuestro cine nacional", expresó la asociación de Directores Argentinos Cinematográficos en su despedida a Aristarain, quien fue vicepresidente de la entidad.

La Academia de Cine de España lo describió -en un comunicado- como un creador clave para las filmografías argentina y española de las últimas décadas.

"El cine es un oficio despiadadamente traidor para quien lo ejerce. Aunque uno intente esconder lo que uno es, tarde o temprano el director desnuda su alma sin quererlo en primer plano. El cine que uno hace es lo que uno es", definió Aristarain en 2024, al recibir la Medalla de Oro de la Academia de Cine de España.