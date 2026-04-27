Declaró el sospechoso del ataque en una gala a la que asistió Trump

El sospechoso de irrumpir en una cena de gala a la que asistía el presidente Donald Trump compareció ante la justicia este lunes para responder por el ataque a tiros, el último episodio de violencia política en un Estados Unidos profundamente dividido.

Funcionarios de la administración dijeron que el sospechoso, un hombre de California, aparentemente tenía como objetivo matar a Trump y a altos funcionarios en el evento con la prensa el sábado por la noche en un hotel de Washington, en lo que habría sido el tercer intento de acabar con la vida del presidente en dos años.

El sospechoso, cuya identidad no ha sido revelada oficialmente, no resultó herido. Varios medios estadounidenses lo identificaron como Cole Tomas Allen, de 31 años, originario de Torrance, California.

Noche caótica

Trump, que fue evacuado a toda prisa del lugar por agentes del Servicio Secreto, publicó imágenes de las cámaras de vigilancia que muestran al hombre armado tratando de correr a toda velocidad más allá de un control de seguridad un piso arriba de la sala donde se celebraba la gala.

Tras un breve intercambio de disparos con los agentes, fue detenido en el lugar.

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Trump publicó fotos del sospechoso esposado en la alfombra del hotel, sin camisa y tendido boca abajo.

En una entrevista emitida la noche del domingo en el programa “60 Minutes” de CBS, le preguntaron a Trump si temió que hubiera víctimas mientras se desarrollaba la caótica escena. “No estaba preocupado. Entiendo la vida. Vivimos en un mundo loco”, dijo Trump.

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El objetivo del sospechoso

Más temprano, el fiscal general interino de Estados Unidos, Tom Blanche, declaró en CBS que el sospechoso no estaba “cooperando activamente”.

“Creemos, basándonos solo en un entendimiento muy preliminar de lo ocurrido, que apuntaba a miembros de la administración”.

Blanche agregó que no se conoce ningún otro motivo del ataque, y confirmó que el sospechoso -que según las autoridades iba armado con una escopeta, una pistola y cuchillo- se hospedaba en el Washington Hilton donde se celebró la cena de gala de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca.

Escondidos bajo las mesas

Sin aportar detalles, Trump indicó que el sospechoso había escrito un manifiesto “anticristiano”.

“El tipo está enfermo”, dijo Trump a Fox News. “Su hermana o su hermano, en realidad, se quejaban de ello. Incluso estuvieron presentando quejas ante las autoridades”.

El New York Post informó que el sospechoso escribió en un mensaje que compartió con su familia poco antes del ataque, que sus objetivos serían “priorizados de mayor a menor rango”.

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“Lobo solitario”

En la cena de gala se encontraban Trump, la primera dama Melania Trump, el vicepresidente JD Vance, varios miembros del gabinete y destacados legisladores, además de cientos de invitados.

Trump dijo en una conferencia de prensa improvisada a última hora de la noche en la Casa Blanca que al principio pensó que el ruido era una bandeja que se caía, antes de darse cuenta de que se trataba de disparos.

“Parece que creen que actuó como un lobo solitario, y yo también lo siento así”, dijo el presidente.

Un agente recibió un disparo a corta distancia en su chaleco antibalas y parecía no haber resultado gravemente herido.