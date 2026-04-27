El brent sube más del 1% y supera los 107 dólares, pese a la propuesta negociación de Irán

Según datos de mercado recogidos por EFE, el precio de crudo brent, el de referencia en Europa, sube el 1,75 % a las 7 horas (5 GMT), hasta los 107,19 dólares en el mercado de futuros de Londres.

Según la agencia iraní IRNA, el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abás Araqchí, ha asegurado que la visita de este fin de semana a Islamabad fue "muy buena" y en ella se revisaron las "condiciones específicas" bajo las cuales "pueden continuar las negociaciones entre Irán y Estados Unidos".

El portal Axios añade que este fin de semana, Irán ha presentado una nueva propuesta de negociación para reabrir el estrecho de Ormuz, poner fin a la guerra y aplazar las negociaciones sobre el programa nuclear de Teherán para más adelante.

El medio digital cita a un funcionario estadounidense y otras dos fuentes anónimas con conocimiento del asunto. Según el funcionario, Trump tiene previsto estudiar este lunes con su equipo el actual estancamiento en las negociaciones y los posibles pasos a seguir.

Trump dio a entender que quiere continuar con el bloqueo naval a Irán, con la esperanza de que esto obligue a Teherán a ceder en las próximas semanas.

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El estancamiento en las negociaciones se agudizó este fin de semana después de que Araqchí abandonara Pakistán sin mostrar intención de conversar con Washington, que canceló a su vez el viaje a Islamabad de los enviados especiales de Trump, Steve Witkoff y Jared Kushner.

Ante la falta de avances en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, y el cierre del estrecho de Ormuz, el brent cerró la semana pasada con una apreciación de casi diez dólares respecto a como empezó su cotización el pasado lunes, y llegó a tocar los 107,40 dólares.