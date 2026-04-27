España y Grecia buscan posiciones comunes mediterráneas en materia de infraestructuras

Puente se reunió primero en El Pireo con el ministro de Marina Mercante y Política Insular, Vasilis Kikilias; y más tarde en Atenas con el de Transportes, Christos Dimas.

Puente resaltó de su reunión con Kikilias la coincidencia en los dos países sobre el Sistema de Comercio de Emisiones (ETS por sus siglas en inglés) marítimos dentro de la Unión Europea.

"Grecia y España tienen intereses comunes, son puertos del sur de Europa y tienen una competencia fundamental en los puertos del norte de África", señaló Puente en un vídeo difundido por el Ministerio español.

El ministro español confió en que los dos países puedan trasladar esos intereses comunes a las negociaciones para un marco global del ETS, que reconoció son complejas debido a la disparidad de posiciones.

Puente recalcó que habló con Kikilias sobre el establecimiento de corredores marítimos verdes entre Grecia y España "en los que las emisiones se vayan reduciendo paulatinamente o se vayan aproximando a cero".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Por su parte, Kikilias hizo hincapié en la necesidad de un "enfoque realista" a nivel europeo e internacional respecto a la descarbonización del transporte marítimo, según un comunicado emitido por el Ministerio griego.

Según el político conservador griego, la transición verde del sector debe tener en cuenta "el potencial real del mercado, la disponibilidad de combustibles alternativos y las presiones que afronta la economía europea".

Por otra parte, en su encuentro con Dimas, el ministro Puente abordó el próximo presupuesto comunitario a largo plazo para el período 2028-2034, en el que, dijo, los dos países deberían tener una posición "lo más compartida posible" dada su condición de miembros periféricos de la Unión Europea.

Puente se refirió, por ejemplo, a los intereses similares en temas como las conexiones transfronterizas y la conectividad.

Además, los dos ministros abordaron la colaboración de los dos países en materia ferroviaria.

"Grecia es un país tremendamente interesado en la colaboración con España" en este sector, recalcó el responsable español.

Añadió que INECO, empresa pública española de ingeniería y consultoría en movilidad sostenible, ya está desarrollando proyectos en Grecia, como también la multinacional española Indra Sistemas.

Puente también dijo que compartió con su homólogo griego ideas sobre el proyecto Startical de gestión del tráfico aéreo, una iniciativa publico-privada impulsada la empresa estatal Enaire.

También se abordó el transporte por carretera en autobús, un sector en el que las empresas españolas también quieren participar y cooperar con las autoridades griegas, recalcó Puente.

El ministro tiene previsto seguir su viaje desde Grecia a Chipre para participar allí mañana y pasado en una reunión informal de responsables de Transporte de la Unión Europea.