Los mercados asiáticos, entre el optimismo y la cautela ante las incógnitas sobre Irán

En paralelo, el precio del crudo brent, de referencia en Europa, subía durante la mañana un 1,75 %, por encima de los 107 dólares.

Aquí lo más destacado de la jornada bursátil en Asia:

El principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, subió un 1,38 % hasta un nuevo récord, superando por primera vez la barrera de los 60.000 puntos al cierre, gracias a las expectativas de avances en las negociaciones para poner fin a la guerra en Oriente Medio y el impulso a los valores tecnológicos.

El principal índice de la Bolsa de Seúl, el Kospi, se disparó un 2,15 %, alcanzando otro máximo histórico. El referencial ganó 139,40 puntos, hasta situarse en un récord de 6.615,03 unidades. El Kospi viene de una racha alcista donde registró ganancias históricas durante tres días consecutivos la semana pasada.

La jornada en China era de signo mixto: hacia las 14.00 hora local (06.00 GMT), las bolsas de Shanghái y Shenzhen subían un 0,07 % y un 0,34 %, respectivamente, con el índice que sigue la evolución de los trescientos principales valores de los dos principales parqués de la parte continental del país, el CSI 300, marcando un alza del 0,02 %.

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Esto contrastaba con los descensos del referencial de la Bolsa de Hong Kong, el Hang Seng (-0,31 %), y del selectivo de la Bolsa de Pekín (-0,57 %), aunque este último mercado es de menor relevancia por su reciente creación (2021) y su enfoque en pymes.

Al otro lado del estrecho de Taiwán, el índice de referencia de la Bolsa de Taipéi, el Taiex, cerró con ganancias del 1,76 % tras haber logrado subir a primera hora de la mañana por encima de los 40.000 puntos por primera vez en su historia gracias al empuje de los valores tecnológicos, aunque al final de la sesión se quedó en torno a 400 unidades por debajo de esa barrera.

Las bolsas de India abrieron en verde, rompiendo dos días consecutivos a la baja. El BSE Sensex, el indicador de referencia de la Bolsa de Bombay que agrupa a las 30 mayores empresas del país, subió 0,55 %.

Por su parte, el Nifty 50, el índice de la Bolsa Nacional de Valores (NSE) que mide el desempeño de las 50 compañías con mayor liquidez, aumentó en 0,53 % durante la apertura del mercado.

En el Sudeste Asiático, las bolsas mostraban un comportamiento mixto alrededor de las 13.00 hora local (06.00 GMT), con los parqués de Bangkok, Yakarta y Kuala Lumpur del lado positivo y los de Ho Chi Minh, Manila y Singapur del negativo.

El selectivo tailandés SET encabezaba las ganancias, al crecer un 1,68 %, en una tendencia alcista que reproducían el JCI de Indonesia, con ganancias del 0,65 %, y el KLCI de Malasia, que subía un 0,33 %.

Del lado negativo, el VN vietnamita perdía un 0,91 %, mientras que el PSEi filipino retrocedía un 0,62 % y el STI singapurense un 0,52 %.