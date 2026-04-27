Polonia creará un "ejército de drones" con Ucrania para blindar el espacio aéreo europeo

El proyecto, anunciado durante la conferencia "Camino hacia la Reconstrucción de Ucrania", un evento celebrado en Rzeszów (este), busca, según Tusk, dar "un salto tecnológico sin precedentes" en el desarrollo de drones de combate gracias "al saber hacer técnico y las competencias en drones de nuestros amigos ucranianos".

El "ejército" de drones consistirá en una flota moderna y muy numerosa de sistemas no tripulados destinada a proteger el cielo polaco y europeo de ataques aéreos.

Para su ejecución, se movilizará, especificó el mandatario polaco, "capital nacional polaco y financiación de la UE", de manera que la tecnología aliada europea pueda "saltar prácticamente toda una era tecnológica" y Ucrania, Polonia y Europa puedan estar "a salvo de ataques aéreos y de cualquier ambición de un agresor".

Durante su discurso, Tusk abordó la reconstrucción de Ucrania, y advirtió que "no habrá ninguna reconstrucción si el agresor no cesa esta guerra", en referencia a Rusia, y vinculó la recuperación económica con una seguridad militar "garantizada".

El encuentro que contó con la asistencia de la primera ministra de Ucrania, Yulia Sviridenko, se celebró en el "Valle de la Aviación" (Dolina Lotnicza) en Rzeszów.

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Esta conferencia técnica sobre "Defensa y Seguridad" sirve de antesala para la gran cumbre de reconstrucción de Ucrania que tendrá lugar en Gdańsk el próximo junio.