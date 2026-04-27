Rusia ataca Odesa y otras zonas de Ucrania con 94 drones

Del total de los drones, 74 fueron neutralizados por las defensas aéreas ucranianas y otros 20 impactaron en quince localizaciones distintas de Ucrania no especificadas por la Fuerza Aérea, que informó además de la caída de fragmentos de drones derribados en otros once lugares.

El jefe de la administración militar de Odesa, Serguí Lisak, calificó en sus redes sociales de "masivo" el ataque ruso contra la urbe, que alcanzó varias viviendas, un hotel y otras infraestructuras del centro de esta ciudad portuaria situada a orillas del mar Negro.

Al menos diez personas han resultado heridas en la ciudad durante el bombardeo, según Lisak.

La Administración de Puerto Marítimos de Ucrania reveló posteriormente que los drones rusos impactaron en una infraestructura energética y en un barco.