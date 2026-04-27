Rusia convoca a embajador alemán por reunión de diputado con líder separatista checheno

Según informó la diplomacia en su portal oficial, el motivo de la protesta fue una reunión promovida en Kiev por el presidente de Ucrania, Voldímir Zelenski, entre el diputado alemán Roderich Kiesewetter, de la Unión Cristianodemócrata (CDU), y Zakáyev, líder de la República Chechena de Ichkeria en el exilio.

Zakáyev fue declarado en búsqueda y captura en junio de 2024 por crear el 'Batallón especial del Ministerio de Defensa de la República de Ichkeria' que integró la legión extranjera de Ucrania y combate contra las fuerzas rusas en este país.

Según Exteriores, "el diputado alemán celebró las actividades antirrusas de los terroristas de esta organización, que participaron activamente en actos de sabotaje en las regiones de Bélgorod y Kursk y les llamó a cooperar activamente con Alemania en el reclutamiento de emigrados rusos para participar en operaciones desestabilizadoras en Rusia".

"Moscú valora este encuentro del diputado del Parlamento de Alemania con criminales confesos como una prueba irrefutable de las aspiraciones de las autoridades alemanas de interferir en los asuntos internos y crear amenazas a la seguridad nacional de Rusia, incluyendo la interacción de agrupaciones terroristas patrocinadas por el régimen criminal de Kiev", denunció la diplomacia rusa.

Exteriores alertó a la parte alemana de que este tipo de acciones pueden resultar fatales y aseguró que las acciones hostiles en contra de Rusia "recibirán la respuesta adecuada".

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Zakáyev, un veterano separatista checheno, combatió en las dos guerras (1995-1996 y 1999-2000) con el grado de general de brigada, tras lo cual emigró a Reino Unido y en 2007 fue declarado primer ministro del Gobierno de Ichkeria en el exilio.

Las autoridades rusas le acusaron de encabezar grupos armados terroristas entre 1991 y 2001, que cometieron diversos crímenes durante este período y reclamaron a Londres su extradición, que denegó la solicitud por considerarla políticamente motivada y asegurar que Zakáyev podría ser torturado.

Tras el comienzo de la guerra en Ucrania, el líder checheno Ramzán Kádírov, leal al Kremlin, afirmó en su canal de Telegram que Zakáyev se encontraba en Ucrania e instó a matarle.

"Quien lo encuentre primero, debe aniquilarle... Yo daré con él, incluso si hay que poner el mundo patas arriba", dijo, al señalar que "los chechenos somos un pueblo libre dentro de Rusia".

Kadírov añadió que los chechenos eligieron voluntariamente ser parte de Rusia y retó a Zakáyev a "venir y tratar de arrebatarnos este derecho, si te queda algo de hombría".

Zakáyev y la comunidad chechena en el exilio acusan a Kadírov de convertir la república norcaucásica en un estado policial donde se cometen toda clase de abusos contra los derechos humanos.