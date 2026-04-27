Taiwán recibe el último lote de 28 tanques M1A2T Abrams procedentes de Estados Unidos

Estos blindados, que son variantes del M1 Abrams -el principal tanque de combate de EE. UU.-, llegaron al puerto de Taipéi a última hora del domingo y fueron transportados posteriormente a un centro de entrenamiento del Ejército taiwanés ubicado en el condado septentrional de Hsinchu.

El Gobierno isleño ha destinado unos 40.520 millones de dólares taiwaneses (alrededor de 1.288 millones de dólares) entre 2019 y 2027 para la adquisición de 108 tanques M1A2T, que se integrarán en el Sexto Cuerpo del Ejército, responsable de la defensa del norte de Taiwán.

De ese total, 38 vehículos fueron entregados en diciembre de 2024 y otros 42 en julio del año pasado.

Estos blindados están equipados con cañones de ánima lisa de 120 milímetros, capaces de penetrar blindajes de 850 milímetros de espesor y resistir proyectiles disparados desde la mayoría de tanques existentes a día de hoy.

Actualmente, el Ejército taiwanés opera alrededor de 1.000 tanques, incluidos los modelos CM-11 Brave Tiger y M60A3, que llevan más de dos décadas en servicio, de acuerdo a CNA.

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La llegada de estos blindados coincide con el recrudecimiento de las tensiones entre Taiwán y China, cuyas autoridades consideran a la isla, gobernada de forma autónoma desde 1949, como "parte inalienable" de su territorio.

Desde hace más de siete décadas, EE. UU. se encuentra en medio de las disputas entre ambas partes, ya que Washington es el principal suministrador de armas a Taipéi y, si bien no mantiene vínculos diplomáticos con este territorio, podría defenderlo en caso de conflicto con Pekín.