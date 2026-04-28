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28 de abril de 2026 a la - 09:57

A dos meses del inicio de la guerra, la reapertura de Ormuz está en el foco

Vehículos pasan junto a una valla publicitaria gigante que dice "El estrecho de Ormuz permanece cerrado" en la Plaza de la Revolución en Teherán el 28 de abril de 2026, La Casa Blanca dijo el 27 de abril que estaba examinando la última propuesta de Irán para desbloquear el estrecho de Ormuz, dos meses después de que una ofensiva de EE. UU. e Israel causara ondas expansivas en la economía mundial.
Vehículos pasan junto a una valla publicitaria gigante que dice "El estrecho de Ormuz permanece cerrado" en la Plaza de la Revolución en Teherán el 28 de abril de 2026, La Casa Blanca dijo el 27 de abril que estaba examinando la última propuesta de Irán para desbloquear el estrecho de Ormuz, dos meses después de que una ofensiva de EE. UU. e Israel causara ondas expansivas en la economía mundial. 110937+0000 ATTA KENARE

WASHINGTON. A dos meses del inicio de la guerra en Medio Oriente, la reapertura de Ormuz está en el foco. La Administración del presidente estadounidense Donald Trump aún evalúa una nueva oferta de Irán para reabrir el estratégico paso. El conflicto, que se inició hace dos meses y transita con una frágil tregua, altera drásticamente el mercado global de combustibles.

Por AFP

A medida que las negociaciones entre Estados Unidos e Irán se estancan en su segundo mes, una frágil tregua entre ambos países podría allanar el camino hacia un acuerdo estratégico que comprometa el control sobre el estrecho de Ormuz.

El cese al fuego está activo desde hace casi tres semanas.

El presidente Donald Trump se reunió ayer con sus principales asesores de seguridad para discutir una nueva propuesta iraní, luego de que la República Islámica enviara “mensajes escritos” a Washington a través del mediador Pakistán, informó la agencia de noticias Fars.

Imagen difundida por la agencia oficial de Irán en la que se observa la playa de Sur en Bandar Abbas, cerca del estrecho de Ormuz.
Imagen difundida por la agencia oficial de Irán en la que se observa la playa de Sur en Bandar Abbas, cerca del estrecho de Ormuz.

¿Qué contempla la oferta?

El plan contemplaría que Irán afloje su control sobre el estrecho de Ormuz y que Estados Unidos levante su bloqueo de represalia sobre los puertos iraníes, sin dejar de proseguir negociaciones más amplias, incluyendo la espinosa cuestión del programa nuclear iraní.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, confirmó que la oferta estaba “siendo discutida”.

Hoy, el portavoz del Ministerio de Defensa iraní, Reza Talaei Nik, según la televisión estatal, declaró que “Estados Unidos ya no está en condiciones de dictar su política a las naciones independientes”.

Washington ha de aceptar que le toca “abandonar sus exigencias ilegales e irracionales”, agregó.

Lea más: Irán dice que se han fijado “condiciones específicas” para continuar negociación con EE.UU.

Sinceridad de fondo

Al ser preguntado sobre los términos de la propuesta de Irán, el secretario de Estado, Marco Rubio, dijo a Fox News que era “mejor” de lo que Washington pensaba que “iban a presentar”, pero cuestionó la sinceridad de fondo.

“Tenemos que asegurarnos de que cualquier trato que se haga, cualquier acuerdo que se alcance, sea uno que les impida definitivamente lanzarse a por un arma nuclear en cualquier momento”, afirmó.