A dos meses del inicio de la guerra, la reapertura de Ormuz está en el foco

A medida que las negociaciones entre Estados Unidos e Irán se estancan en su segundo mes, una frágil tregua entre ambos países podría allanar el camino hacia un acuerdo estratégico que comprometa el control sobre el estrecho de Ormuz.

El cese al fuego está activo desde hace casi tres semanas.

El presidente Donald Trump se reunió ayer con sus principales asesores de seguridad para discutir una nueva propuesta iraní, luego de que la República Islámica enviara “mensajes escritos” a Washington a través del mediador Pakistán, informó la agencia de noticias Fars.

¿Qué contempla la oferta?

El plan contemplaría que Irán afloje su control sobre el estrecho de Ormuz y que Estados Unidos levante su bloqueo de represalia sobre los puertos iraníes, sin dejar de proseguir negociaciones más amplias, incluyendo la espinosa cuestión del programa nuclear iraní.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, confirmó que la oferta estaba “siendo discutida”.

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Hoy, el portavoz del Ministerio de Defensa iraní, Reza Talaei Nik, según la televisión estatal, declaró que “Estados Unidos ya no está en condiciones de dictar su política a las naciones independientes”.

Washington ha de aceptar que le toca “abandonar sus exigencias ilegales e irracionales”, agregó.

Lea más: Irán dice que se han fijado “condiciones específicas” para continuar negociación con EE.UU.

Sinceridad de fondo

Al ser preguntado sobre los términos de la propuesta de Irán, el secretario de Estado, Marco Rubio, dijo a Fox News que era “mejor” de lo que Washington pensaba que “iban a presentar”, pero cuestionó la sinceridad de fondo.

“Tenemos que asegurarnos de que cualquier trato que se haga, cualquier acuerdo que se alcance, sea uno que les impida definitivamente lanzarse a por un arma nuclear en cualquier momento”, afirmó.